beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
Güncelleme:
beIN Sports'un ünlü yorumcu ekibi beIN Trio, Antalyaspor-Galatasaray maçındaki kritik pozisyonları değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

  • beIN Trio, Antalyaspor-Galatasaray maçında İlkay'ın pozisyonunda faul olmadığını belirtti.
  • Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda Jakobs'un elinin doğal konumda olduğu ve penaltı verilmemesinin doğru olduğu ifade edildi.
  • Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda Kazımcan'ın el temasında ihlal olmadığı ve devam kararının doğru olduğu yorumlandı.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ünlü yorumcu ekibi beIN Trio, Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor- Galatasaray maçındaki pozisyonları canlı yayında değerlendirdi.

İşte o pozisyonlar ve yorumlar:

İLKAY'IN POZİSYONUNDA FAUL VAR MI?

Bülent Yıldırım: "Ne Antalyasporlu oyuncu abartıyor ne de kasten basma var. Oyuncu ayağını oradan çekemiyor. Kramponu zor kurtarıyor. Benim için kısmi basma. Faul düşünürdüm. Ancak top kırmızı takımda kaldığı için bir sorun yok."

Bahattin Duran: "Top Antalyasporlu oyuncuda kaldı. Hakem avantaj göstermedi ancak İlkay'ın rakibine müdahalesi var. Burada hakem faul vermeliydi. Ayağının ucuna basıyor."

beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladıGörüntü: beIN Sports

ANTALYASPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bülent Yıldırım: "Jakobs doğal konumda, bence karar doğru. Gerekçesi de bu."

Deniz Çoban: "Farklı bir skor olsa çok tartışılacak bir pozisyondu. Benim açımdan çok net. Oyuncunun ayağından sekiyor ve doğal konumda eli o yüzden böyle pozisyonda elle oynama düşünülemez."

Bahattin Duran: "Vücudu doğal olarak olması gerektiği gibi kapanıyor ve en doğal haline geliyor. Jakobs'un konumu doğal. Eli olabilecek en doğal konumda, devam kararı doğru."

beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladıGörüntü: beIN Sports

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Bahattin Duran: "Hissedince eli Kazımcan burada kolay bir şekilde düşmüş. Bir ihlal görmüyorum. Devam kararı doğru."

Deniz Çoban: "Bence de devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Bence de devam kararı doğru. Buradaki olay şu eğer el çok kuvvetli ve şiddet içererek itmiş olsaydı... Bence burada etki yoruma açık. Eli hissettiği anda Kazımcan da rahat bırakıyor. Daha kuvvetli bir darbe olsa, itme olsa penaltı derdim. Bu haliyle devam."

beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladıGörüntü: beIN Sports

title