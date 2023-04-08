beIN Sports'ta deprem! Tugay Kerimoğlu'nun, 'Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor' diyerek istifa ettiği öne sürüldü

Galatasaray'ın sık sık hakem hatalarını gündeme getirerek MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alması sonrası yayıncı kuruluş bEIN Sports'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun kanaldaki yorumculuk görevinden, "Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor. Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor." diyerek istifa ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de sona doğru yaklaşılırken gerilim en yüksek seviyeye çıktı. Son olarak Galatasaray'ın hakem kararlarına isyan etmesi sonrası yayıncı kuruluş beIN Sports'ta bomba bir istifa iddiası gündeme geldi.

"BURADA ADALETSİZ BİR ORTAM VAR"

Spor Gecesi isimli YouTube kanalında konuşan gazeteci Haluk Yürekli, "Tugay Kerimoğlu beIN'deki adaletsizliğe dayanamadı ve istifa etti! 'Burada adaletsiz bir ortam var. Adaletsizliği konuşmak istediğimde 'Futbol konuşalım' deniyor.

"GALATASARAY'IN HAKLARI GASP EDİLİYOR"

Benim dışımda herkes futbolun dışına çıkıyor. Burada Galatasaray'ın hakları gasp ediliyor" diyerek istifa ettiğini iddia etti.