Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 Z Raporu

01:30 Süper Lig Maç Özetleri

02:30 Galatasaray - Fenerbahçe

04:30 Trabzonspor - C. Alanyaspor

06:15 A.Konyaspor - V.Karagümrük

08:00 Galatasaray - Fenerbahçe

10:00 Z Raporu

11:00 Bein Manşet

12:30 Kocaelispor - Samsunspor

14:00 Şampiyonluk Kutlamalari

18:00 Sanal Direktör

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

20:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

20:15 Galatasaray Top 20 Gol

20:30 Süper Hikayem

21:30 Santra

23:00 İstatistik Bankası

23:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

23:45 Galatasaray Top 20 Gol