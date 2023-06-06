Bein Sports 1 Yayın Akışı
Spor Haberleri
Bein Sports 1 kanalının bugünkü yayın akışı araştırılıyor. İşte detaylar...
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Süper Lig Maç Özetleri
02:30 Galatasaray - Fenerbahçe
04:30 Trabzonspor - C. Alanyaspor
06:15 A.Konyaspor - V.Karagümrük
08:00 Galatasaray - Fenerbahçe
10:00 Z Raporu
11:00 Bein Manşet
12:30 Kocaelispor - Samsunspor
14:00 Şampiyonluk Kutlamalari
18:00 Sanal Direktör
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
20:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
20:15 Galatasaray Top 20 Gol
20:30 Süper Hikayem
21:30 Santra
23:00 İstatistik Bankası
23:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
23:45 Galatasaray Top 20 Gol