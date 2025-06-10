beIN Akademi ile Medya Sektörüne Gelecek Yetenekler Kazandırılıyor

beIN Akademi ile Medya Sektörüne Gelecek Yetenekler Kazandırılıyor
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Bahçeşehir Üniversitesi ve Digiturk beIN Media Group iş birliği ile hayata geçen beIN Akademi, medya ve yayıncılık alanında kariyer hedefleyenlere eğitim ve sertifika fırsatları sunuyor. 2025 programına katılmak isteyenler için ön kayıtlar başladı.

Bahçeşehir Üniversitesi ve Digiturk beIN Media Group ortaklığıyla hayata geçen beIN Akademi, medya sektörünün geleceğine yön verecek yetenekleri 3. yılında da sektöre kazandırıyor.

Medya ve yayıncılık alanında geleceğin profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlayan beIN akademi, 3. yılında Digiturk beIN Media Group ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle devam ediyor. Digiturk beIN Media Group tarafından hayata geçirilen bu özel program, 3 yıldır medya sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

Digiturk beIN Media Group, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ve ve Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ortaklığında düzenlenen beIN Akademi, katılımcılara medya ve yayıncılık dünyasında kariyer fırsatı sunuyor. 'Kamera Teknikleri ve Işık Uygulamaları', 'Reji ve Yayın Koordinasyon İçerik Üretimi', 'Hikaye Anlatımı ve Senaryo' eğitiminin yanı sıra 'Spikerlik', 'Sunuculuk ve Etkili Konuşma' gibi alanlarda verilecek Spor Medyası ve İletişimi Uzmanlık Sertifikasyon Programı ile sektöre ilk adımı atmak isteyenlere benzersiz bir deneyim sağlıyor.

Ön kayıtlar başladı

beIN Akademi 2025 programına katılmak isteyenler için ön kayıtlar başladı. Medya ve yayıncılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen herkes bu programa başvurarak sektörde fark oluşturma fırsatı yakalayabilecek. beIN Akademi'ye medya ve yayıncılık alanında kendini geliştirmeyi hedefleyen tüm üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve sektörde kendini geliştirmek isteyen profesyoneller başvurabilecek.

İleri teknoloji ve uygulamalı eğitim bir arada

beIN Akademi programı kapsamında katılımcılar, medya alanındaki en yeni teknolojilere erişim sağlayacak ve ilgili alanın önde gelen profesyonellerinden eğitim alma fırsatı yakalayacak. Bunun yanı sıra beIN Media Group stüdyolarında uygulamalı dersler ile desteklenen bu program, teorik ve pratik bilgiyi bir araya getirerek medya profesyonelleri yetiştirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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