Bedensel engelli kardeşler Fenerbahçe futbolcularıyla buluştu

Amasya'da yaşayan bedensel engelli Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım isimli ikiz kardeşler, Fenerbahçe futbolcularıyla bir araya gelme hayallerini gerçekleştirdi. Dernek tarafından düzenlenen organizasyonda kardeşler, Can Bartu tesislerinde Fenerbahçeli futbolcularla buluştu ve büyük bir sevinç yaşadılar.