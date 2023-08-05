Bedensel engelli kardeşler Fenerbahçe futbolcularıyla buluştu
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Amasya'da yaşayan bedensel engelli Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım isimli ikiz kardeşler, Fenerbahçe futbolcularıyla bir araya gelme hayallerini gerçekleştirdi. Dernek tarafından düzenlenen organizasyonda kardeşler, Can Bartu tesislerinde Fenerbahçeli futbolcularla buluştu ve büyük bir sevinç yaşadılar.
Amasya'da yaşayan bedensel engelli Aziz Yıldırım (20) ve Ali Yıldırım (20) isimli ikiz kardeşlerin Fenerbahçe futbolcularıyla ile bir araya gelme hayali gerçekleştirildi.
Çocuklarının arzularını gerçekleştirmek isteyen anne Leyla Yıldırım'ın, Amasya Dost Eli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ethem Güdek'e durumu bildirmesi üzerine Fenerbahçe ile temasa geçilerek randevu alındı.
Derneğin masrafları karşıladığı organizasyonda bedensel engelli kardeşler, Can Bartu tesislerinde Fenerbahçeli futbolcularla buluştu.
Yıldırım kardeşlerin, çok sevdikleri ve taraftarı oldukları Fenerbahçenin yıldız oyuncularıyla yan yana gelişleri sırasında gözlerinde beliren sevinç duygu dolu anlar yaşanmasına yol açtı.