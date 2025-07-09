Becao'nun menajerinden ayrılık iddialarına yanıt

Becao'nun menajerinden ayrılık iddialarına yanıt
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Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Internacional ile anılıyordu. Oyuncunun menajeri bu konu hakkında bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve ''Fenerbahçe'de kalıyoruz'' yorumunda bulundu.

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun adı Brezilya ekibi Internacional ile anılıyordu. Brezilyalı oyuncunun menajerinden bu iddialara ilişkin yanıt geldi.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI

Brezilya'nın GZH portalına konuşan Becao'nun menajeri, Internacional'den veya başka bir Brezilya kulübünden teklif almadıklarını dile getirdi. Tüm transfer iddialarını yalanlayan menajer, ''Şu anlık Fenerbahçe'de kalıyoruz'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 maçta sahaya çıkan Becao, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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