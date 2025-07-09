Becao'nun menajerinden ayrılık iddialarına yanıt

Gelecek sezon planlamalarına devam eden Fenerbahçe'de savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun adı Brezilya ekibi Internacional ile anılıyordu. Brezilyalı oyuncunun menajerinden bu iddialara ilişkin yanıt geldi.

MENAJERİ İDDİALARI YALANLADI

Brezilya'nın GZH portalına konuşan Becao'nun menajeri, Internacional'den veya başka bir Brezilya kulübünden teklif almadıklarını dile getirdi. Tüm transfer iddialarını yalanlayan menajer, ''Şu anlık Fenerbahçe'de kalıyoruz'' dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 15 maçta sahaya çıkan Becao, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.