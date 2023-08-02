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Bayramiç'te 3. Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi

Spor Haberleri

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen 3. Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 350 güreşçi katıldı. Dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 3. Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri gerçekleştirildi.

Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan güreşçiler, belediye binası önünden Mehmet Akif Ersoy Müzesine kadar yürüdü. Başpehlivanlar müzenin anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Daha sonra Menderes Mahallesi'ndeki güreş alanına geçen 350 güreşçi 13 kategoride mücadele etti. Etkinlikte dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Güreşleri, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz, İlçe Kaymakamı Alper Taş ve Belediye Başkanı Mert Uygun ile çok sayıda vatandaş izledi.???????

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Spor

Mehmet Akif Ersoy Hisarcık Bayramiç Spor Haberler

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