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Bayrakdar 6-8 ay sahalardan uzak kalacak

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8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Düzcespor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Orduspor 1967 karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcusu Emircan Bayrakdar'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Bayrakdar'ın, sağlık ekibinin ilk değerlendirmesinin ardından özel bir hastanede MR görüntülemesi gerçekleştirildi. Yapılan tetkikler sonucunda genç futbolcunun ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği açıklandı.

Düzcespor'dan yapılan açıklamada, Emircan Bayrakdar'ın tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından yaklaşık 6-8 ay sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kırmızı-lacivertli kulüp, futbolcusuna geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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