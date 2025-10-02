Bayındır Efe Özel Eğitim Merkezi, Türkiye Şampiyonu Oldu

ANTALYA'da 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda; İzmir'i temsil eden Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sporcuları, 12 şehrin katıldığı, müsabakaların eleme usulü yapıldığı turnuvada 6 maçın tamamını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'da 17-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda; İzmir'i, Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sporcuları temsil etti. Rehabilitasyon merkezinin yaşları 14 ile 34 arasında değişen 6 zihinsel engelli sporcusu, 12 şehrin katıldığı, müsabakaların eleme usulü yapıldığı turnuvada 6 maçın tamamını kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

'EKSİKLİKLERİ YOK, AKSİNE FAZLALARI VAR'

Bayındır Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ozan Uvaçin, "Burası, özel bir eğitim rehabilitasyon merkezi. Bunun yanında resmi statüde bir spor kulübümüz de var. Çocukları atletizm, basketbol, futbol gibi spora olan ilgilerine ve yeteneklerine göre yönlendiriyoruz. Hangi branşa yatkınlarsa o alanda gelişmelerini sağlıyoruz. Amacımız, sıkça söylenen 'Topluma kazandırmak' sözünü sadece belirli günlerde değil, hayatın her anında geçerli kılmak. Bu çocuklara fırsat verildiğinde her şeyi başarabildiklerine inanıyoruz. Eksikleri yok, aksine fazlaları var. Performans anlamında çok güçlüler ve biz de bunu açığa çıkarmak için çalışıyoruz. Bu yolda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçe müdürlüğünün destekleri de bizi güçlendiriyor" dedi.

'DERECELER KAZANDIKÇA KENDİLERİNE GÜVENLERİ ARTIYOR'

Davranışsal sorunlar yaşayan hatta hukuki süreçlerden geçmiş öğrencilerin dahi olduğunu söyleyen Uvaçin, "Sporla hayata tutunmalarını sağladık. Örneğin, dezavantajlı diye adlandırılan çocuklarımız uluslararası müsabakalara katılıyor. Türkçe konuşmakta zorlanan öğrencilerimiz yurt dışında Alman, Portekizli sporcularla yan yana geliyor; sohbet ediyor, gülüyor, şakalaşıyor. Bu çok özel bir duygu. Sporun dili bambaşka. Bunun yanında yemek yeme alışkanlıkları, öz bakım becerileri gibi günlük yaşam konularında da çocuklarla birlikte yol alıyoruz. Spor sayesinde kazandıkları disiplin onları farklı noktalara taşıyor. Dereceler kazandıkça kendilerine güvenleri artıyor" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR GALİBİYET ELDE ETTİK'

Efes Sporcular Kulübü'nde antrenör olan Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Erkoç ise "Sporun tüm branşlarında özel çocuklarımıza destek olmaya çalışıyorum. Antalya Belek Üniversitesi'nde düzenlenen turnuvaya katıldık. Çocuklarımız burada büyük bir başarı gösterdi. 6 maçın tamamını kazanarak, İzmir'in Bayındır ilçesine şampiyonluk getirdiler. Bu başarıda hem bizlerin hem de ailelerin özverili desteği çok önemliydi. Hep birlikte büyük bir galibiyet elde ettik. Elbette turnuvalarla sınırlı kalmıyoruz. Türkiye içinde ve dışında da başarılarımız var. Sporcularımız Malta ve İspanya'da çeşitli branşlarda önemli dereceler kazandı. Ülkemizi özel sporcularımızla temsil etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, bu alandaki başarıları artırmak ve daha fazla çocuğa fırsat sunmak" dedi.

'ANNEM ÇOK GURURLANDI'

Bayındır Efe Özel Eğitim sporcusu olan Miraç Üçüncü (14) ise "3 yıldır bu okula geliyorum. Yarışma için çok sıkı ve düzenli çalıştık. Hasan öğretmenim bize güzel şeyler öğretti. Onun sayesinde 1'inci olduk. Turnuvada İzmir'i en iyi şekilde temsil ettik. Takım için daha çok mutluyum. Birincilik madalyasını aldık. Özellikle annem çok gururlandı" dedi. Bütün ekip olarak çok eğlendiklerini ve mutlu olduklarını söyleyen İbrahim Can Kalaycıoğlu (17) da "Çok iyi çalıştık. Kazanacağımıza inanıyorduk. Öğretmenimiz bize gereken her şeyi öğretti. Ailem hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu. Sporda ilerlemeyi hedefliyorum" diye konuştu.