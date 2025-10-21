Bayern Münih, Vincent Kompany'nin Sözleşmesini 2029'a Kadar Uzattı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Teknik Direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Alman ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany ile yola devam etme kararı aldı. Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk senesinde Alman ekibi ile şampiyonluk ipini göğüsleyen antrenörün 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2029 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Vincent Kompany ise " Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım, onur duyuyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Sanki burada çok daha uzun süredir çalışıyormuşum ve kulübü iyi tanıyormuşum gibi hissediyorum. Şimdiye kadar harika bir deneyimdi. Harika bir yolculuğa başladık. Sıkı çalışmaya ve daha fazla başarıyı kutlamaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin Anderlecht takımında başlayan Kompany, İngiliz ekibi Burnley'i de çalıştırdıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'in yolunu tuttu. İlk senesinde Bundesliga'da mutlu sona ulaşan Vincent Kompany, bu sezon başında Bayern Münih ile Süper Kupa'yı da kaldırdı. - İSTANBUL