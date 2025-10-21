Haberler

Bayern Münih, Vincent Kompany'nin Sözleşmesini 2029'a Kadar Uzattı

Bayern Münih, Vincent Kompany'nin Sözleşmesini 2029'a Kadar Uzattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga ekibi Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. Kompany, kulübün kendisine gösterdiği güven için minnettar olduğunu ifade etti ve başarılı bir dönem geçirdiklerini belirtti.

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Teknik Direktör Vincent Kompany'nin sözleşmesinin 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Alman ekibi Bayern Münih, Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany ile yola devam etme kararı aldı. Bavyera ekibinin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ilk senesinde Alman ekibi ile şampiyonluk ipini göğüsleyen antrenörün 2027 yılında bitecek olan sözleşmesinin 2029 yılına dek uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninde konuşan Vincent Kompany ise " Bayern Münih'e ilk günden beri bana gösterdikleri güven ve çalışma ortamı için minnettarım, onur duyuyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Sanki burada çok daha uzun süredir çalışıyormuşum ve kulübü iyi tanıyormuşum gibi hissediyorum. Şimdiye kadar harika bir deneyimdi. Harika bir yolculuğa başladık. Sıkı çalışmaya ve daha fazla başarıyı kutlamaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlük kariyerine ülkesinin Anderlecht takımında başlayan Kompany, İngiliz ekibi Burnley'i de çalıştırdıktan sonra geçtiğimiz sezon başında Bayern Münih'in yolunu tuttu. İlk senesinde Bundesliga'da mutlu sona ulaşan Vincent Kompany, bu sezon başında Bayern Münih ile Süper Kupa'yı da kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.