Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Galatasaray Çok Cesur Oynuyor

Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Galatasaray'ın çok cesur oynadığını söyleyerek, "İlk maçta onlardan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadık. Çok olağanüstü yoğun bir takım bekliyorum. Topa sahip olmalıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü haftasında Galatasaray, yarın Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dayot Upamecano ve Leon Goretzka'nın yarın forma giyebileceğini dile getirerek sözlerine başlayan Tuchel, "Umarım Upamecano ve Goretzka ilk 11'de yer alacak. Her ikisinden de gelen ilk tepkiler çok olumluydu. Her ikisiyle de planımıza sadık kaldık. Son antrenmana bağlı olarak her ikisinin de oynayabileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Thomas Tuchel ayrıca Budesliga'da oynanan Darmstadt maçında kırmızı kart görerek Borussia Dortmund deplasmanında takımını yalnız bırakan Kimmich'in de yarın sarı-kırmızılılara karşı oynayacağını belirtti.

"Galatasaray ilk maçta çok güçlüydü"

İstanbul'da oynanan ilk maçta Galatasaray'ın iyi bir oyun ortaya koyduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "İlk maçta onlardan ders çıkarmak için yeterince sorun yaşadık. Galatasaray çok güçlüydü. Çok yoğun ve çok cesur oynuyorlar. Çok güçlü, çok olağanüstü yoğun bir takım bekliyorum. Topa sahip olmalıyız" diye konuştu.

"Neuer liderlik ediyor"

Uzun süre sonra formasına kavuşan 37 yaşındaki file bekçisi Neuer hakkında ise Tuchel, "Oynama şekli ne kadar takdir edilse azdır. Hala son derece rahat ve bunu bir ödül olarak görebiliyor. Böyle devam ederse kesinlikle en üst seviyesine tekrar ulaşacaktır. Bize istikrar ve sakinlik veriyor, tavırlarıyla liderlik ediyor ve etrafındaki oyuncuları daha iyi hale getiriyor. Bu seviyede bunun bu kadar çabuk gerçekleşmesi onun kalitesi için çok şey ifade ediyor" şeklinde konuştu.

"Son zamanlarda ligde gösterdiğimiz performansı göstermeliyiz"

Gruptan çıkmak istediklerini vurgulayan Thomas Tuchel, "Elbette bu bizim dileğimiz. Grup aşaması her zaman çok zordur. Bize çok büyük bir özgüven verir. Yarın yine zor bir adım olacak. Limitlerimize geri dönmeli ve son zamanlarda ligde gösterdiğimiz performansı göstermeliyiz" cümlelerine yer verdi. - MÜNİH