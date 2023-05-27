Bayern Münih'te neler oluyor? Oliver Kahn ve Salihamidzic şampiyonluktan 15 dakika sonra kovuldu

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Bayern Münih, deplasmanda Köln'e konuk oldu. Bavyera ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Borussia Dortmund'u geride bırakarak üst üste 11 kez şampiyonluğa ulaştı. Bavyera ekibi, Dortmund'un sahasında Mainz ile 2-2 berabere kalmasının ardından üst üste 11. toplamda 33. şampiyonluğunu kazandı.

AVERAJLA GELEN ŞAMPİYONLUK

Bayern puanını 71 yaparak mutlu sona ulaştı. Dortmund ise 71 puanda kaldı. Bavyera ekibi ikili averajla şampiyonluğa ulaştı.

İKİ ÜST DÜZEY İSİM KOVULDU

Bayern Münih'te şampiyonluk haberinin ardından CEO Oliver Kahn ve Sportif Direktör Hasan Salihamidzic, sezon içindeki kararları nedeniyle kulüpten kovuldu. Kaptan Thomas Müller, basın mensuplarına "Bu karar şimdi mi alındı? Son düdükten bir dakika sonra mı? Siz söyleyene kadar hiçbir şey bilmiyordum" açıklamasını yaptı.