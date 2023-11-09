Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaştığı maçta Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala, 40. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Bayern Münih'te deprem! Takımın en iyi oyuncusu maça devam edemedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'in Galatasaray'ı konuk ettiği maçta Musiala sakatlandı.

MULLER OYUNDA

Alman ekibinde, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 20 yaşındaki Jamal Musiala sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Bayern Münih'te Musiala yerine 40. dakikada Thomas Müller oyuna dahil oldu.