Haberler

Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu

Almanya Kupası'nın sahibi Bayern Münih oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek kupayı 21. kez müzesine götürdü. Harry Kane'in 55, 80 ve 90+2'de penaltıdan attığı gollerle galibiyete ulaşan Bavyera ekibi, Bundesliga şampiyonluğunun ardından sezonu çifte kupayla tamamladı.

Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde karşılaştığı Stuttgart'ı 3-0 mağlup ederek Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bayern Münih, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bayern Münih'e kupayı getiren golleri 55, 80 ile 90+2'de penaltıdan Harry Kane attı.

Bundesliga'da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Almanya Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de gözaltına alınan Umut Altaş'ın ses kaydı ortaya çıktı: Katili ellerinize bırakacağım

Gülistan Doku soruşturmasının kilit isminin ses kaydı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suna Selen yıllar sonra Münir Özkul ile neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var dedi

Yıllar sonra neden boşandıklarını anlattı: Taze kana ihtiyacım var...
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

Bursaspor'dan tarihi transfer: 4 yıl sonra ilk kez yabancı oyuncuya imza attırabildiler

İmzayı attı! Süper Lig'in eski şampiyonundan tarihi transfer
Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
ABD medyası duyurdu: ABD-İran savaşı bugün sona erecek

ABD basını tüm dünyanın beklediği haberi verdi: Savaş bu gece...

Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı

İsrail’de kırmızı alarm! Netanyahu 'acil' toplantıya çağırdı
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı