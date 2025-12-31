Haberler

Bayern Münih Sacha Boey'i satışa çıkardı! İşte bonservis bedeli

Güncelleme:
Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'i transfer listesine koydu. Bavyera ekibi, eğer herhangi bir kulüp 15-20 milyon euro aralığında bir teklif yaparsa, Sacha Boey'u takımdan gönderecek.

  • Bayern Münih, Sacha Boey için 15-20 milyon euro aralığında gelecek tekliflere olumlu yanıt vermeye karar verdi.
  • Sacha Boey, Bayern Münih ile 2.5 sezon daha sözleşmesi bulunan bir futbolcudur.
  • Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih ile 14 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'dan 30 milyon euro karşılığında Bundesliga ekibi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, ocak ayında Alman devine veda etmeye hazırlanıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sky Sport'un haberine göre; Bayern Münih, kadrosunda düşünmediği Fransız futbolcu Sacha Boey'i transfer listesine koydu. Alman devi, Boey için15-20 milyon euro aralığında gelecek herhangi bir teklife olumlu yanıt vermeye karar verdi. Bu karar oyuncu ve menajerine de iletildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bavyera ekibiyle 2.5 sezon daha sözleşmesi bulunan Boey, bu sezon 14 maça çıktı. Yıldız isim, bu maçlarda takımının 1 golünde asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
