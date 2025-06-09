Bayern Münih, Jonathan Tah ve Tom Bischof'u Kadrosuna Kattı
Alman futbolunun köklü takımlarından Bayern Münih, Bayer Leverkusen'den Jonathan Tah ve Hoffenheim'den Tom Bischof ile anlaşma sağladı. Her iki oyuncu da FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacak.
Alman 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 29 yaşındaki stoper Jonathan Tah ile 19 yaşındaki orta saha Tom Bischof'u kadrosuna kattı.
Bayern Münih'in internet sitesindeki açıklamaya göre Alman kulüpleri Bayer Leverkusen'den Tah ve Hoffenheim'den Bischof ile anlaşma sağlandı.
Bischof ve Tah, Bayern Münih'in FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacak.
Tah, geçen sezon Leverkusen ile lig ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Bischof ise Hoffenheim'da 41 maçta 6 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor