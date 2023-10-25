Bayern Münih'in yıldızı Musiala, Galatasaray maçında gördüklerine inanamadı: Unutmayacağım

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından Alman devinin yıldızı Jamal Musiala, mücadeledeki atmosferden çok etkilendiğini belirtti.

"UNUTMAYACAĞIM"

Musiala yaptığı açıklamada, " Galatasaray'ın stadında harika bir atmosfer vardı, bu taraftarların önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım. Bu maçı atmosfer nedeniyle uzun süre hatırlayacağım ve unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

"BU ATMOSFERDE KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

Genç yıldız açıklamasının devamında, "Galibiyet bizim için çok önemliydi çünkü şu anda dokuz puanımız var. Buradaki atmosferde kazanmak kolay değil. Galatasaray'ın bu atmosferinde üç puan almak harika. Galatasaray başlangıçta iyi fırsatlar yakaladı ve oyunu domine etti. Ama biz sakin kaldık ve şansımızı değerlendirdik. Sven ayrıca çok iyi kurtarışlar yaptı. Genel anlamda bizim için iyi bir maç değildi ama önemli olan kazanmamızdı." dedi.