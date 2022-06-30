Bayern Münih'in teknik direktörü Nagelsmann'ın gizli aşkı Almanya'yı karıştırdı! Genç kadın görevinden alındı

Bundesliga ekibi Bayern Münih'in genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Bild muhabiri Lena Wurzenberger ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Eşi Verena'dan ayrılan Nagelsmann'ın gizli aşkı Almanya'da gündeme oturdu.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bayern Münih'in çalıştırıcısı ile Bild gazetesinde Bayern Münih ve Werder Bremen muhabirliği yapan Lena Wurzenberger Ibiza'da birlikte görüntülendi. Julian Nagelsmann, Wurzenberger'in Bayern Münihli futbolcularla olan samimiyetinden dolayı bu ilişkinin gün yüzüne çıkmasını istemiyordu.

MUHABİRLİK GÖREVİNDEN ALINDI

Almanya'nın Bild gazetesi, Bayern Münih ve Werder Bremen muhabirliği yapan Lena Wurzenberger'in görevinden alındığını açıkladı. Gazetede alınan bu kararın sebebi,"Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann ile Bayern Münih'i takip eden gazeteci Lena Wurzenberger'in ilişkisinden bugün haberdar olduk. Çıkar çatışmasının önüne geçmek adına Wurzenberger Bayern Münih muhabirliği görevinden alınmıştır" ifadeleriyle açıklandı.