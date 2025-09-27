Haberler

Bayern Münih gol oldu yağdı! Harry Kane tarih yazdı
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta iki gol atan Harry Kane, kulüp tarihinde 104. maçında 100 gol barajına ulaşan en hızlı oyuncu oldu. Bu sonuçla puanını 15'e çıkaran Bayern Münih, haftayı lider tamamladı.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Allianz Arena'da Werder Bremen'i ağırladı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Bavyera ekibi, rakibini 4-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

BAYERN'İN GOLLERİ ARKA ARKAYA GELDİ

Maça etkili başlayan Bayern Münih, 22. dakikada Jonathan Tah'ın attığı golle öne geçti. İlk yarının son anlarında sahneye çıkan Harry Kane, farkı ikiye çıkardı. İngiliz yıldız, 65. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak duble yaptı. 87. dakikada Konrad Laimer skoru belirledi ve Bayern sahadan 4-0 galip ayrıldı.

KANE'DEN TARİHİ REKOR

Attığı gollerle takımını rahatlatan Harry Kane, kulüp tarihine geçti. İngiliz golcü, Bayern Münih formasıyla çıktığı 104. maçta 100 gole ulaştı ve 21. yüzyılda bu baraja en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

KIMMICH 300. KEZ SAHADA

Mücadelenin 61. dakikasında Leon Goretzka'nın yerine oyuna giren Joshua Kimmich, Bayern kariyerindeki 300. maçına çıktı. Taraftarlar, Alman orta saha oyuncusunu tribünlerden alkışlarla karşıladı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu galibiyetle puanını 15'e yükselten Bayern Münih, haftayı lider kapatmayı garantiledi. Werder Bremen ise 4 puanda kaldı. Ligde önümüzdeki hafta Bayern, Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Werder Bremen ise evinde St. Pauli ile karşılaşacak

