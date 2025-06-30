Bayern Münih, Flamengo'yu Geçerek Çeyrek Finale Yükseldi

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Miami'de oynanan karşılaşmada Bayern, Erick Pulgar'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti ve Harry Kane'in de katkısıyla maçtan galip ayrıldı.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo'yu 4-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

ABD'nin Miami şehrinde oynanan karşılaşmada Alman temsilcisi Bayern Münih ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, Flamengolu futbolcu Erick Pulgar'ın 6. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçti ve sadece 3 dakika sonra Harry Kane ile 2-0'ı buldu.

Gerson 33. dakikada Flamengo'nun ilk golünü kaydetti ve 41. dakikada Leon Goretzka, Bayern'i 3-1 öne geçirerek ilk yarının skorunu tayin etti.

Flamengo 53. dakikada Jorginho'nun penaltıdan attığı golle tekrar farkı bire indirse de Kane 73. dakikada Alman ekibinin 4. golünü kaydetti.

Bayern Münih, çeyrek finalde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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