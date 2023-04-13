Bayern Münih faturayı kesti! Mane'nin soyunma odasında attığı yumruğun bedeli çok ağır oldu
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Manchester City'e 3-0 yenilen Bayern Münih'te Leroy Sane'ye soyunma odasında yumruk atan Sadio Mane, kadro dışı bırakıldı.
Bayern Münih'in Manchester City'e 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ardından Alman ekibinin soyunma odası karışmıştı. Bayern Münih yaşanan olayların aktörü Mane'ye ağır fatura kesti.
MANE, SANE'YE YUMRUK ATTI
Alman basınından Bild'de yer alan haberde, Manchester City maçının ardından Bayern Münih'te Sadio Mane'nin, soyunma odasında Leroy Sane'ye yumruk attığı belirtilmişti.
KADRO DIŞI BIRAKILDI
Yine Bild'in haberine göre, Alman devi Bayern Münih, Mane ile ilgili kararını verdi. Bavyera temsilcisi, Sadio Mane'yi geçici olarak kadro dışı bıraktı.
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