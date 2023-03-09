Bayern Münih devam, Paris Saint-Germain tamam

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile devam etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bu gece oynanan iki karşılaşma ile devam etti.

Bayern Münih, ilk maçta 1-0 yendiği Paris Saint-Germain'i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bayern Münih'in gollerini 61'de Choupo-Moting ve 89'da Gnabry kaydetti. Gecenin diğer maçında Tottenham sahasında Milan ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Milan, turu geçen taraf oldu. Ev sahibi takımda Cristian Romero 78'inci dakikada ikinci sarı kartı görerek kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.