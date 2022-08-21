Bayern Münih, Bochum deplasmanında 7 gol attı! İlk 3 hafta sonunda ulaştıkları rakam hayret verici

Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Bochum'u 7-0 mağlup etti. Bavyera ekibi bu sonuçla ilk 3 haftada ligde 15 gole ulaştı.

Bochum ile Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Vonovia Ruhrstadion'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 7 golle kazandı.

MANE DUBLE YAPTI

Bayern Münih'e 7-0'lık çılgın galibiyeti getiren golleri, 4'te Leroy Sane, 25'te Matthijs De Ligt, 33'te Kingsley Coman, 40'ta ve 60'da Sadio Mane, 69'da Cristian Gamboa(k.k.) ile 76. dakikada Serge Gnabry attı.

TOPLAM 15 GOL ATTILAR

Julian Nagelsmann yönetiminde ligde fırtınalar estiren Bayern Müih, E.Frankfurt'u 6-1, ikinci hafta ise Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmişti. Alman devi, Bundesliga'da ilk 3 haftada 15 gol atma başarısı gösterdi.