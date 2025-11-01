Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-0 Mağlup Ederek Liderliğini Sürdürdü
Almanya 1. Futbol Ligi'nde Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup ederek 9. haftada namağlup olarak liderliğini devam ettirdi. Golleri Serge Gnabry, Nicolas Jackson ve Loic Bade'nin kendi kalesine gönderdiği top ile elde etti.
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) haftanın maçında Bayern Münih, konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 3-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 9. haftasında, lider Bayern Münih, karşılaşmayı 25. dakikada Serge Gnabry, 31. dakikada Nicolas Jackson ve 43. dakikada Loic Bade'nin kendi kalesine attığı gollerle 3-0 kazandı.
Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını da kazanarak 27 puanla namağlup liderliğini sürdürdü. Bayer Leverkusen ise 17 puanda kaldı.
