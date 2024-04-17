Bayern Münih, Arsenal'ı mağlup ederek yarı finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Arsenal'ı sahasında 1-0 mağlup eden Bayern Münih, yarı finale adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Alman ekibi Bayern Münih, Allianz Arena'da İngiliz temsilcisi Arsenal'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 64. dakikada sol kanattan Raphael Guerreiro'nun ortasında penaltı noktası üzerinde Joshua Kimmich kafayla topu ağlara göndererek Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Alman ekibi sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. - İSTANBUL