Bayern Münih 4 dakikada geri dönerek 3 puanı kaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Sporting'i 1-0 geriye düştüğü maçta 4 dakikada bulduğu 2 golle geriden gelerek 3-1 yendi.

Uefa Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Bayern Münih ile Sporting karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-1 kazandı.

4 DAKİKADA GERİ DÖNDÜLER

Sporting, 54. dakikada Joshua Kimmich'in ters vuruşu sonrası öne geçti. Bu gole ev sahibinden cevap gecikmedi. Bayern Münih, 65. dakikada Serge Gnabry, 69. dakikada Lennart Karl ve 77. dakikada Jonathan Tah'ın golleriyle zafere uzandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, puanını 15'e yükselti. Sporting ise 10 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. Sporting, kendi sahasında zorlu PSG'yi konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
