Bayer Leverkusen Puan Kaybetti, Bayern Münih Şampiyonluğu İlan Etti

Bayer Leverkusen Puan Kaybetti, Bayern Münih Şampiyonluğu İlan Etti
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Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayer Leverkusen, deplasmanda Freiburg'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti ve Bayern Münih bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Europa-Park Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi Freiburg, Alman orta saha oyuncusu Maximilian Eggestein'ın 44. dakikadaki golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

Leverkusen'in Ekvadorlu stoperi Piero Hincapie, 48. dakikada topu kendi ağlarına gönderince ev sahibi 2-0'ı yakaladı.

Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz, Leverkusen'in ilk golünü 82. dakikada kaydetti.

Konuk ekibin beraberlik golünü ise 90+3. dakikada Alman defans oyuncusu Jonathan Tah attı.

Müsabakanın 2-2 sona ermesiyle Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Bayer Leverkusen, 68 puanla 2. sırada yer alırken, Freiburg 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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