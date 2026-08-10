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Bayburtlu Judoculardan Büyük Başarı

Bayburtlu Judoculardan Büyük Başarı
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Samsun'da düzenlenen 22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası'nda Bayburt'u temsil eden Sıraç Efe Doğan altın, Hamza Hamido ise gümüş madalya kazandı. 42 kiloda Doğan birinci olurken, 30 kiloda Hamido ikinci sırada yer aldı. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Samsun'da düzenlenen 22. Uluslararası Karadeniz Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Bayburtlu sporculardan Sıraç Efe Doğan altın, Hamza Hamido ise gümüş madalya kazandı.

4-6 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada Bayburt'u temsil eden sporcular başarılı sonuçlar elde etti. 42 kilo kategorisinde mücadele eden Sıraç Efe Doğan rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı. 30 kilo kategorisinde mindere çıkan Hamza Hamido ise şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonada derece elde eden sporcular ile antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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