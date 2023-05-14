Bayburt Üniversitesinin 'Altın Yumrukları' bir kez daha Türkiye'nin zirvesinde

Türkiye genelinden 30'dan fazla üniversitenin takım halinde mücadele ettiği Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında 3 altın ve 4 bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi sporcuları, takım halinde 2. sırayı elde ederek zirve geleneğini sürdürdü.

Kastamonu'nun ev sahipliği yaptığı, 8-12 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonasında takım halinde başarı hedefleyen Bayburt Üniversitesi, kariyer profili yüksek olan milli sporcuların yer aldığı müsabakalarda büyük bir başarı sergileyerek kürsüdeki yerini aldı. Fenerbahçe Üniversitesinin şampiyon olduğu turnuvayı 2. sırada tamamlayarak kürsüye yerleşen Bayburt Üniversitesini, Balıkesir Üniversitesi ile Kırıkkale Üniversitesi takip etti. Toplamda 3 altın ve 4 bronz madalya ile neredeyse her sporcunun kürsüye çıktığı şampiyonaya damga vuran Bayburt Üniversitesi, "Şampiyonların Üniversitesi" ünvanını güçlendiren başarılarına bir yenisini eklemiş oldu. Zirvede yer alan sporcular ve antrenörler adına açıklama yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Onur Şipal, "Sporcularımızın birçoğu için bir mecazi kariyer yakıştırması olan Altın Yumruk sıfatını bir kez daha gerçekleştirme başarısını göstermekten dolayı memnunuz. Boksta bireysel başarılarla elde ettiğimiz ünvanı geliştirmek için yakaladığımız takım ruhunu gerçekleştirme fırsatı bulduk ve ne denli bir ekol olduğumuzu pratikte kanıtlama fırsatını doğru kullandık. Köklü üniversitelerle başa baş rekabet etme gücüne erişen Üniversitemizin bir sonraki hedefi takım şampiyonluğudur. Bu hedefin ortaya çıkışında bizlere vizyon kazandıran Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, Dekanımız Prof. Dr. Çetin Yaman'a, Rektör Danışmanımız Doç. Dr. Murat Kul'a ve tecrübesiyle sahadaki mücadeleye yön veren Seyfullah Dumlupınar'a tüm öğrencilerimiz ve antrenörlerimiz adına teşekkür ederim. Spor yönetimi, başarının tasarımdan uygulamaya kadar titizlikle işlendiği profesyonel bir vizyon gerektirir ve biz de bu gerekliliğin bilinciyle hareket ederiz. Sporda adından söz ettiren üniversitelere tabiri yerindeyse taş çıkaran Üniversitemiz, yalnızca saha mücadelesi bağlamında değil, aynı zamanda spor yönetimi bağlamında da markalaştığını göstermiştir." dedi.

Sporda şampiyonlukların ve madalyaların art arda geldiği sezon sonu bereketi üzerine düşüncelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Başarılar bireysel olduklarında istisnai düşünülebilir. Oysa bizim hedefimiz kaideler oluşturmaktır. İstisnanın kaideyi bozmaması için gereken yönetsel tasarım, tüm sürecin hedeflere göre kurumsallaştığı çok katmanlı işleyiş programları meydana getirmek şartına bağlıdır. Bunun için de kolektif emek ve başarı ilişkisini kuran bir ekol disiplini geliştirmek önemlidir. Şampiyonların üniversitesi ünvanını şampiyon üniversite kaidesiyle tamamlayan öğrencilerimize ve antrenörlerimize yürekten teşekkür ediyor, temsil ettikleri kolektif kimlik üzerinden değer atfettikleri bireysel kariyer hedeflerinde de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı - BAYBURT