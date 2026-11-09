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Bayburt Üniversitesi ÜNİLİG boks şampiyonasında 1 gümüş 3 bronzla 4 madalya kazandı

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Bayburt Üniversitesi ÜNİLİG boks şampiyonasında 1 gümüş 3 bronzla 4 madalya kazandı
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Bayburt Üniversitesi sporcuları, TÜSF'ün düzenlediği ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Selcan Öksüzoğlu 51 kiloda Türkiye ikincisi olurken Adem Sarı 55, Murat Sofuoğlu 80, Bedirhan Tefil 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bayburt Üniversitesi (BAYÜ) sporcuları, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası'nda 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Şampiyonada 51 kilo kategorisinde mücadele eden Selcan Öksüzoğlu, Türkiye ikinciliğiyle gümüş madalyaya uzandı. Adem Sarı 55 kiloda, Murat Sofuoğlu 80 kiloda, Bedirhan Tefil ise 85 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu, bronz madalyayla kürsüye çıktı.

Öğr. Gör. Onur Şipal antrenörlüğünde şampiyonaya katılan sporculara madalyaları, Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım tarafından takdim edildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, sporcuları ve antrenör Şipal'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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