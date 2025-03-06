Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı, Türkiye Ünilig Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
4-5 Mart 2025 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Ünilig Bowling Şampiyonası'nda Bayburt Üniversitesi, erkeklerde şampiyonluk, kadınlarda ise ikincilik kazandı. Toplamda 12 madalya ile turnuvayı tamamladı.
Türkiye Ünilig Bowling Şampiyonasında Bayburt Üniversitesi sporcuları toplamda 12 madalyayla erkeklerde şampiyonluğu, kadınlarda ise ikinciliği elde etti.
4-5 Mart 2025 tarihlerinde Samsun Bowling Akademi'de gerçekleştirilen turnuvaya 8 üniversiteden toplam 60 sporcu katıldı. Turnuvada 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Bayburt Üniversitesi sporcuları toplamda 12 madalyayla erkeklerde şampiyonluğu, kadınlarda ise ikinciliği elde etti.
Turnuva sonunda sporcular, ödüllerini düzenlenen törenle aldı. - BAYBURT