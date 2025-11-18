Bayburt'ta Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Başladı
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde 43 üniversiteden 169 sporcunun katılımıyla başladı. Bayburt Vali Mustafa Eldivan, organizasyonun şehir için önemine değinerek sporculara başarılar diledi.
Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası açılış törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, "Bayburt'ta spor kültürünü güçlendirmeye, gençlerimizin başarılarını desteklemeye devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar şehrimize dinamizm katıyor ve sporcularımıza önemli fırsatlar sunuyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli sporcuları Bayburt'ta buluşturan müsabaka, 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - BAYBURT