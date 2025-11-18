Bayburt'ta Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası Başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve Bayburt Üniversitesi ev sahipliğinde organize edilen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası, Bayburt'ta başladı. Şampiyonaya, 43 üniversiteden 169 sporcu katıldı.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Boks Şampiyonası açılış törenine katılan Vali Mustafa Eldivan, "Bayburt'ta spor kültürünü güçlendirmeye, gençlerimizin başarılarını desteklemeye devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlar şehrimize dinamizm katıyor ve sporcularımıza önemli fırsatlar sunuyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli sporcuları Bayburt'ta buluşturan müsabaka, 17-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - BAYBURT