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Bayburt'ta masa tenisi sona erdi, Rize Valiliği ve Rize İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu

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Bayburt'ta masa tenisi sona erdi, Rize Valiliği ve Rize İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu
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Bayburt'ta düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamındaki masa tenisi müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Rize Valiliği, kadınlarda Rize İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse takdim etti.

4. Kamu Spor Oyunları Karadeniz Bölge Müsabakaları kapsamında Bayburt'ta düzenlenen kadınlar ve erkekler masa tenisi müsabakaları sona erdi. Erkeklerde Rize Valiliği, kadınlarda ise Rize İl Sağlık Müdürlüğü birinci oldu.

18 erkek, 8 kadın takımın mücadele ettiği müsabakalar sonucunda erkeklerde Kastamonu Valiliği ikinciliğe, Karabük Üniversitesi üçüncülüğe adını yazdırdı. Kadınlarda ise Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından takdim edildi. Köse, İzmir'de düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek takımlara başarılar dileyerek sporcuları tebrik etti.

Öte yandan, Kamu Spor Oyunları kapsamında voleybol müsabakaları devam ediyor. Bayburt Valiliği ile Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek çeyrek final karşılaşması, bugün saat 18.00'de kapalı spor salonunda oynanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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