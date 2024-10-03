Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Bayburt'ta Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bayburt Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen yürüyüşte, sağlıklı yaşam için yürümenin önemi vurgulandı. Yürüyüş, Gençosman Mahallesi'nden başlayarak Saray Bahçesi'nde sona erdi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Bayburt Kızılay Şubesi organizasyonuyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar, yaklaşık 3 kilometrelik yolu trafiği aksatmayacak şekilde yürüyerek, sağlıklı bir yaşam için yürümenin önemine dikkat çektiler.

Bayburt Kızılay ve Yeşilay Şubesi işbirliğinde gerçekleşen yürüyüşte, 'Dünya Yürüyüş Günü' yazılı pankartlar taşındı, yürümenin önemi vurgulandı. Gençosman Mahallesi müftülük önünde başlayan yürüyüş, Saray Bahçesi'nde son buldu. Burada katılımcılara ve vatandaşlara sağlıklı atıştırmalıklar ve su ikram edildi. Abi ve ablalarıyla yürüyüşe katılan 6 yaşındaki Özge Naz Emir, hiç yorulmadığını belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Erol Yıldırım, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Gençosman Mahallesi'nden başlayıp, Şeyhhayran Mahallesi'nde bulunan Saray Bahçesi'ne kadar yaklaşık 3 kilometrelik yolu Yeşilay ile birlikte, katılımcı arkadaşlarla beraber yürümenin faydalarına dikkat çekmek amacıyla yürüdük. Tüm katılımcı arkadaşlara teşekkür ediyorum, özellikle Yeşilay başkanımıza ve ekibine katılımlarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. Sağlıklı nesillerin yetişmesi adına böylesi aktiviteleri önemli bulduğunu ifade eden Yeşilay Bayburt Şubesi Başkanı Arif Akcan ise, "Bu yürüyüşümüze Kızılay Bayburt Şubesi başkanımızla birlikte katılım sağladık. Bizim renklerimiz ayrı olsa da Kızılay ve Yeşilay kardeş kuruluşlardır. Yürüyüşe katılan herkese teşekkür ederim, Dünya Yürüyüş Günü kutlu olsun" diyerek konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Etkinlikler Kızılay bayburt Sağlık Saray Dünya Yaşam Doğa Spor

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

 Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Bölgedeki gerilim tırmanırken Özel'den Erdoğan'a çağrı

 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Slavia Prag Ajax maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Slavia Prag Ajax maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Reddit çöktü mü? Reddit'te sorun mu var, problem mi var 3 Ekim Perşembe? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Kalp 5. bölüm fragmanı izleme linki var mı? Siyah Kalp CANLI izle izle! 3 Ekim Perşembe Siyah Kalp 5. bölüm SON BÖLÜM izleme linki var mı? Hudutsuz Sevda 37. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? TRT Tabii Spor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas FS Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rigas FS Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Trabzonspor Araplara mı satılıyor? Trabzonspor satılıyor mu? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Tabii Spor 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Tabii Spor kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki! Karadut 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Karadut 4. bölüm fragmanı izleme linki var mı?
title