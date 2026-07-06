Bayburt'ta cirit il eleme müsabakaları bugün başlıyor

Bayburt'ta, 2026 Yılı Atlı Cirit İl Birinciliği Eleme Müsabakaları bugün başlıyor. 6 atlı spor kulübünün mücadele edeceği organizasyon, 6-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gruplarını lider tamamlayan takımlar, cuma günü oynanacak final müsabakasında il birinciliği için karşı karşıya gelecek.

Bayburt Cirit Sahasında düzenlenecek eleme müsabakalarında Kop Atlı Spor Kulübü, Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kızılelma Atlı Spor Kulübü ve Oğuzhan Atlı Spor Kulübü mücadele edecek.

Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü ve Oğuzhan Atlı Spor Kulübü A grubunda; Kop Atlı Spor Kulübü, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ve Kızılelma Atlı Spor Kulübü ise B grubunda yer aldı.

Eleme müsabakalarının ilk gününde saat 13.00'te Kop Atlı Spor Kulübü ile 21 Şubat Atlı Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Günün ikinci müsabakası ise saat 16.00'da Çoruh Atlı Spor Kulübü ile Oğuzhan Atlı Spor Kulübü arasında oynanacak. Organizasyonun ikinci gününde Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü ile; Kızılelma Atlı Spor Kulübü ise Kop Atlı Spor Kulübü ile mücadele edecek. Grup müsabakalarının son gününde ise 21 Şubat Atlı Spor Kulübü ile Kızılelma Atlı Spor Kulübü, Oğuzhan Atlı Spor Kulübü ile Can Bayburt Atlı Spor Kulübü karşılaşacak.

3 gün sürecek grup müsabakalarının ardından A ve B gruplarını lider tamamlayan takımlar, cuma günü oynanacak final karşılaşmasında il birinciliği için mücadele edecek. Finalin ardından şampiyon takıma kupa ve madalyaları takdim verilecek.

İl birincisi olan takım, bir üst lige yükselecek ve lig müsabakalarında Bayburt'u temsil etme hakkı kazanacak. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı