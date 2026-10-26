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Bayburt'ta 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde Açık Cezaevi şampiyon oldu

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Bayburt'ta 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde Açık Cezaevi şampiyon oldu
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Bayburt'ta 2026 Ulusal Spor Projeleri kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği'nde Açık Cezaevi şampiyon oldu. Kamu personelinin katıldığı turnuvada Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, Kapalı Cezaevi dördüncü oldu.

Bayburt'ta 2026 Ulusal Spor Projeleri faaliyet takvimi kapsamında düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal İl Birinciliği müsabakalarında Açık Cezaevi şampiyon oldu.

Kamu kurumlarında görev yapan personelin katıldığı organizasyonda takımlar, turnuvayı üst sıralarda tamamlamak için sahaya çıktı. Karşılaşmaların ardından Orman İşletme Müdürlüğü ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, Kapalı Cezaevi ise dördüncü sırada yer aldı.

Turnuvanın sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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