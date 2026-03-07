Bayburt Özel İdare Spor U15'de şampiyon oldu
Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U15 Grubu'nda mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, ligdeki tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk unvanını elde etti. Takım, Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Kulübü'nü 2-1 yenerek bu başarıyı taçlandırdı ve kupasını aldı.
Sarı-siyahlı takım, maçın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasını Bayburt Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mete Türker'in elinden aldı.
Şampiyon takım, Türkiye Şampiyonası U15 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan