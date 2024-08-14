Bayburt Müftülüğü Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği futbol turnuvası final maçıyla sona erdi. Turnuvada gençler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren kurslar belli oldu. Öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.
Bayburt Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organizasyonu ile yaz Kur'an kursları arasında düzenlenen futbol turnuvası, final maçı ile sona erdi.
Final karşılaşmalarında gençler kategorisinde Hazreti Ömer Camii Yaz Kur'an Kursu birinci, Efendi Bayram Camii Yaz Kur'an Kursu ikinci, Esentepe Camii Yaz Kur'an Kursu üçüncü olurken; yıldızlar kategorisinde Hazreti Ebubekir Camii Yaz Kur'an Kursu birinci, Efendi Bayram Camii Yaz Kur'an Kursu ikinci, Ulu Cami Yaz Kur'an Kursu üçüncü oldu.
Karşılaşmanın ardından öğrencilere kupa ve madalyaları verildi.
Kur'an eğitiminin yanı sıra sosyal etkinliklerle yaz Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler, galibiyet sevincini arkadaşlarına sarılarak kutladılar. - BAYBURT