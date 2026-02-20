Haberler

Bayburt Fen Lisesi öğrencilerinden satrançta başarı

Bayburt Fen Lisesi öğrencilerinden satrançta başarı
Güncelleme:
Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilde düzenlenen satranç müsabakalarında erkeklerde birinci, kızlarda ise ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Okul yönetimi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, Bayburt'ta düzenlenen satranç müsabakalarında başarılar elde etti.

Okulun kız öğrencileri ilde 2'nci, erkek öğrencileri ise il birincisi olarak gurur yaşattı. Satranç, düşünmeyi seven, sabırlı olmayı öğrenmek isteyen ve strateji geliştirmekten keyif alan herkes için vazgeçilmez bir uğraş olarak öne çıkıyor.

Öğrenciler, turnuvayı hem keyif alarak hem de disiplinli bir şekilde tamamladı. Okul yönetimi, başarıda emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilerimize teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. - BAYBURT

