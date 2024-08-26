Bayburt Atlı Spor Kulübü Atlı Cirit'te Şampiyon Oldu

Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit 2024 Sezonu 1'inci Lige Yükselme Grup Maçlarında finale yükselen Bayburt Atlı Spor Kulübü, finalde şampiyonluğa ismini yazdıran takım oldu. Sivas'ta şampiyon olan Bayburt Atlı Spor Kulübü, 1'inci lige yükseldi.

Sivas'ta Bayburt barlarıyla şampiyonluğu kutlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları, şampiyonluğu Bayburtlulara hediye etti. Bayburt'ta da bir kutlama yapacaklarını, tüm Bayburtluları şampiyonluk kutlamasına beklediklerini söyleyen Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, "Hemşehrilerimiz bize inandılar, güvendiler. Biz de bu güveni boşa çıkarmadık ve şampiyon olarak memleketimize dönüyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Sivas'ta başlayan şampiyonluk kutlamamız Bayburt'ta devam edecek. Bugün Saray Bahçe'sinde düzenleyeceğimiz şampiyonluk kutlamamıza tüm Bayburtluları, hemşehrilerimizi bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bayburt Atlı Spor Kulübü yönetimi, Saray Bahçesi'nde saat 14.00'te şampiyonluk kutlaması gerçekleştireceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yönetim, Bayburtluları kutlamaya beklediklerini bildirdi. - BAYBURT