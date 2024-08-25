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Bayburt Atlı Spor Kulübü, Atlı Cirit 1. Lige Yükselme Grup Maçlarında Finale Yükseldi

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Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit 2024 Sezonu 1'inci Lige Yükselme Grup Maçlarında çeyrek finalde rakiplerini yenerek, finale yükseldi. Bugün Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü ile final maçı oynayacak.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu takviminde yer alan il birinciliği müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Sivas'ta düzenlenen Atlı Cirit 2024 Sezonu 1'inci Lige Yükselme Grup Maçlarında çeyrek finalde rakiplerini yenerek, finale yükseldi.

Erzincan 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübünü 44, Uşak Alparslan Binicilik Atlı Cirit Spor Kulübünü ise 14 puan farkla yenen, Bayburt'u yükselme maçlarında temsil eden ve yeşil grupta mücadelesini sürdüren Bayburt Atlı Spor Kulübü, bugün Erzurum Atlı Cirit Spor Kulübü ile final maçı oynayacak.

İl birincilerinin bulunduğu grupta ortaya koyduğu oyunla turnuvanın en beğenilen takımı olan Bayburt Atlı Spor Kulübü, final maçında Erzurum Atlı Spor Kulübünü yenmesi durumunda 1'inci lige yükselecek.

Erzincan'ı 48-4, Uşak'ı 26-12.5, gibi ezici skorlarla yenen Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, hedeflerinin 1'inci lige yükselmek olduğunu belirterek, "Bayburt'umuzu en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Oyuncularımız tamamen bugün oynanacak maça kilitlendi. Bugünkü maçı da alıp, Bayburt'a bu sevinci yaşatacağız. Ata sporumuz ciriti yaşatmak için çıktığımız bu yolda bize maddi manevi destek olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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