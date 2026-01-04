Bavullarını toplamıştı! Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'la sözleşme feshi konusunda anlaşan Norveçli futbolcu Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli sağ bek, eski takımı Rosenborg'a transfer olmaya hazırlanıyor.
- Jonas Svensson, Beşiktaş ile sözleşme feshi üzerine eski takımı Rosenborg'a geri dönüyor.
- Svensson, Beşiktaş'ta bu sezon 10 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
- Svensson'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.
Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan transfer olan 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson, Türkiye'den ayrılıyor.
FESİH GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
Takımının Antalya kampında yer almayan Svensson, Beşiktaş'la yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı da belli oldu.
SVENSSON YENİDEN ROSENBORG'A DÖNÜYOR
Deneyimli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, 9 yıl önce veda ettiği eski takımı Rosenborg'a geri dönmeye hazırlanıyor. Svensson'un altyapısından yetiştiği takımla her konuda anlaşma sağladığı ve transfer için geri sayıma geçtiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'la bu sezon 10 maça çıkan Svensson, bu maçlarda 2 golün pasını verdi. Deneyimli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.