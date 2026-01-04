Haberler

Bavullarını toplamıştı! Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu

Bavullarını toplamıştı! Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'la sözleşme feshi konusunda anlaşan Norveçli futbolcu Jonas Svensson'un yeni takımı belli oldu. Deneyimli sağ bek, eski takımı Rosenborg'a transfer olmaya hazırlanıyor.

  • Jonas Svensson, Beşiktaş ile sözleşme feshi üzerine eski takımı Rosenborg'a geri dönüyor.
  • Svensson, Beşiktaş'ta bu sezon 10 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
  • Svensson'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecekti.

Beşiktaş'a Adana Demirspor'dan transfer olan 32 yaşındaki Norveçli sağ bek Jonas Svensson, Türkiye'den ayrılıyor.

FESİH GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI

Takımının Antalya kampında yer almayan Svensson, Beşiktaş'la yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine 32 yaşındaki oyuncunun yeni takımı da belli oldu.

SVENSSON YENİDEN ROSENBORG'A DÖNÜYOR

Deneyimli sağ bek oyuncusu Jonas Svensson, 9 yıl önce veda ettiği eski takımı Rosenborg'a geri dönmeye hazırlanıyor. Svensson'un altyapısından yetiştiği takımla her konuda anlaşma sağladığı ve transfer için geri sayıma geçtiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'la bu sezon 10 maça çıkan Svensson, bu maçlarda 2 golün pasını verdi. Deneyimli oyuncunun siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona erecekti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Burası Antarktika değil Türkiye
Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı

Trump'ın oğlu, Maduro üzerinden servet kazandı
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var

Eski İçişleri Bakanı hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe taraftarını uyutmayacak açıklama
Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! 8 ülkeye birden satıyor