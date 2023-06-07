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Bavulları topladı! Jesus'un yüzüne bakmadığı Serdar Dursun'a teklif yağıyor

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Dursun'a Almanya ve Macaristan'ın ardından Belçika'dan da talip çıktı. Mechelen'in milli futbolcu için sarı-lacivertlilere teklif yaptığı belirtildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor.

MECHELEN, FENERBAHÇE'NİN KAPISINI ÇALDI

Belçika basınında çıkan haberlere göre, santrfor arayışında olan Mechelen, sarı-lacivertlilerin deneyimli santrforu Serdar Dursun'a teklif yaptı.

ALMANYA VE MACARİSTAN'DAN DA TALİPLERİ VAR

Almanya 1. Ligi'ne yükselen Darmstadt ve Macaristan 1. Ligi'nden Ferençvaroş ile de adı anılan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Milli futbolcu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 25 karşılaşmada 4 gol atıp, 5 asist yaptı.

Bavulları topladı! Jesus'un yüzüne bakmadığı Serdar Dursun'a teklif yağıyor

Haberler.com - Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Yunus Deliorman :

Ali Koç gitsin Serdar Dursun

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