Battalgazi Belediye Başkanı Gençlerle İzcilik Kampında Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Öncü İzcilik Spor Kulübü ve Malatya Diyanet İzcilik Kulübü ortaklığında yapılan izcilik kampında gençlerle bir araya geldi. Başkan Güder, gençlerle sohbet ederek Filistin temalı etkinliğin anlamına dikkat çekti ve zulme karşı tepkisini dile getirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Öncü İzcilik Spor Kulübü ve Malatya Diyanet İzcilik Kulübü ortaklığında yapılan izcilik kampında gençlerle bir araya geldi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kırkgöz Sahil Parkı'nda Battalgazi Öncü İzcilik Spor Kulübü ve Malatya Diyanet İzcilik Kulübü ortaklığında düzenlenen Filistin temalı izcilik kampını ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Filistin'de yaşanan vahşete sessiz kalmayan ve farkındalık oluşturmak amacıyla gençlerin yaptıkları etkinliğin anlamına dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bu zulmü gerçekleştirenlerin Filistin'den, Gazze'den derhal çekilmeleri lazım. Boykota her alanda devam ediyoruz. Tepkimizi her yerde dile getireceğiz" dedi.

"Gençler için yatırım yapmaya devam ediyoruz"

Bilinçli gençlerden güç aldıklarını belirten Başkan Güder, "Cumhurbaşkanımız, biz belediye başkanlarına, il başkanlarına dünyada ekonomik kriz olabilir ama gençlikle ilgili faaliyetlerde kesinlikle harcamadan çekinmeyin talimatını verdi. Biz de bu talimatlar doğrultusunda gençlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Gençler için yatırım yapmaya devam ediyoruz. Gençlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gençlik merkezleri kuruyor, onlarca branşta Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla kurslar düzenliyoruz. Depremden önceki yaz 60 bin öğrencimizle etkinliklerde bir araya geldik. Bu yaz da 10 binin üzerinde kardeşimizle bir araya geldik. Bizim için siz çok değerlisiniz. Ömrümüzü harcayarak elde ettiğimiz ne varsa sizlere emanet edeceğiz. Siz ne kadar güçlü, kuvvetli olursanız, ne kadar kendinize güvenirseniz emaneti daha yükseklere taşırsınız. Hayalleriniz, hedefleriniz olsun. Bu hedefleriniz için gayret sarf edin. Sizlerden çok şey bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkanımız gençlere çok güzel hizmet sundu"

Programa katılan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev ise, "Böylesi bir etkinliği yapabilmek için Malatya'da böylesi bir tesise, ortama ihtiyaç var. Bu ortamı da en güzel şekilde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, biz gençlerin emrine sundu. Ben buraya üç sene önce geldiğimde buranın izbeliğini, kötü halini hatırlıyorum. Şimdi de buranın yeşilliği, güzelliği, sahil kenarının temizliğini görüyorum. Osman Güder başkanımız gençlere çok güzel hizmetler sundu. Başkanımıza sizlerin, hocalarımın, teşkilat mensubu arkadaşlarımın huzurunda çok teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. - MALATYA