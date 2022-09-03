Batshuayi, Kadıköy'de taraftarı selamladı
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Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı.
MAÇI İZLEMEK İÇİN TRİBÜNE ÇIKTI
Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor