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Batshuayi, Kadıköy'de taraftarı selamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Chelsea'den transferi Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, Kayserispor mücadelesi öncesinde Kadıköy'de taraftarı selamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı müsabaka öncesinde sarı-lacivertlilerin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den transferi Michy Batshuayi taraftarı selamladı.

Batshuayi, Kadıköy'de taraftarı selamladı

MAÇI İZLEMEK İÇİN TRİBÜNE ÇIKTI

Taraftarın tezahüratlarına alkışlarla karşılık veren Belçikalı futbolcu daha sonra karşılaşmayı takip etmek için tribündeki yerini aldı.

Batshuayi, Kadıköy'de taraftarı selamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Chelsea Kadıköy Spor Haberler

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