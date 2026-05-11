Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen kutlama programında havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı, sanatçılar sahne aldı.

Batman Petrolspor'un futbolcuları, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin anonsla sahneye davet edildiği etkinlikte, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, sporcular ve kulüp yöneticileri şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

Vali Canalp, buradaki konuşmasında, 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Gelecekte nice şampiyonlukların nasip olmasını dileyen Canalp, "Şampiyonluğunuz kutlu olsun, Cenab-ı Allah nice güzel kupaları beraberce kaldırmayı bu şehre nasip etsin. İnşallah güçlü bir altyapı ile önümüzdeki yıl da yine buralarda bu kupaları kaldırmak hepinize nasip olsun." dedi.

AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu da şampiyonluğun birlik ve beraberliğin neticesi olduğunu belirtti.

Nasıroğlu, "Birliğimiz ve beraberliğimiz oldukça şampiyonluklarımız olacak. Biz omuz omuza verdikçe nice alanlarda şampiyonluklar kazanacağız. Bizler, sizler için hizmet etmeye geldik, hizmetlerimize devam edeceğiz. Sanayide de eğitimde de turizmde de Batman'ı şampiyon yapacağız. Şampiyonluğunuz hayırlı olsun." diye konuştu.

Alanı dolduran taraftar ve vatandaşlar Batman Petrolspor'un şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.