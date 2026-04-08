TFF'den 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesini kutladı. Takım, Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanan 35. hafta müsabakalarının ardından Batman Petrolspor, sezonun bitmesine 3 hafta kala grubunu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyerek Trendyol 1. Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrolspor camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz."

Batman ekibi, ligin 35. haftasında deplasmanda Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
