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Batman Petrolspor, Trendyol 1. Lig'de İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 mağlup etti. Batman Petrolspor'un gollerini Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Altıparmak ve Biron kaydetti; İstanbulspor'un gollerini ise Cham ile Fall attı.

Stat: Batman Şehir

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kürşathan Akın, Egemen Savran

Batman Petrolspor : Muhammed Birkan Tetik, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Jin-Ho (Dk. 80 Emirhan Aydoğan), Biron, Oğuz Gürbulak (Dk. 80 Karan Topdemir), Doria, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 64 Cissokho), Ömürcan Artan, Benny, Gökhan Altıparmak (Dk. 73 Gökhan Karadeniz)

İstanbulspor : Alp Tutar, Duran Şahin, Ologo (Dk. 46 Mustafa Sol), Berk Ali Nizam, Kubilay Sönmez (Dk. 46 Abdullah Dijlan Aydın), Mendy, Turan Deniz Tuncer (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Fall (Dk. 78 Aytaç Kara), Cham, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 75 Iliev), Emrecan Uzunhan

Goller: Dk. 31 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 42 ve 46 Gökhan Altıparmak, Dk. 65 Biron ( Batman Petrolspor ), Dk. 47 Cham, Dk. 72 Fall ( İstanbulspor )

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Batman Petrolspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 4-2 yendi.

Kaynak: AA
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