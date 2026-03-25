Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor'u 2-1 Mağlup Etti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32'nci haftasında Batman Petrolspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek puanını 70'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 32'nci hafta maçında Batman Petrolspor, Batman Şehir Stadyumu'nda Şanlıurfaspor'u konuk etti. Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 18'inci dakikada Rahman Buğra Çağıran'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Şanlıurfaspor, 26'ncı dakikada Berk Yıldız'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında iki takım da gol şansı bulmaya çalıştı. Maçın 48'inci dakikasında Şanlıurfaspor oyuncusu Recep Yemişci'nin kendi kalesine attığı golle Batman, 2-1 öne geçti. Maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Batman Petrolspor bu galibiyetle puanını 70 yaptı ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
