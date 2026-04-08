Futbol: Nesine 2. Lig

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta maçları sonucu Batman Petrolspor, şampiyonluğunu ilan etti. Haftanın maçlarında çeşitli sürpriz sonuçlar alındı.

Batman Petrolspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği haftada maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sultan Su İnegölspor-Seza Çimento Elazığspor: 2-2

GMG Kastamonuspor-Karaman FK: 2-2

İskenderunspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Bucaspor 1928-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 1-1

Beykoz Anadoluspor-Altınordu: 2-1

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Batman Petrolspor: 2-3

Merkür Jet Erbaaspor-Adana 01 FK: 0-2

Muğlaspor-Karacabey Belediyespor: 0-3

Kepezspor-MKE Ankaragücü: 2-3

Kaynak: AA / Metin Arslancan
